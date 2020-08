Scuola, Azzolina umiliata da prof e presidi: «Pensavamo fosse una tragedia, invece è una commedia» (Di sabato 15 agosto 2020) professori e presidi non ne possono più. Sulla Scuola Azzolina ne dice una al giorno, poi si rimangia tutto. Una situazione insostenibile. «Pensavamo di vivere in una tragedia, e invece era una commedia. Tanto rumore per nulla di William Shakespeare». Lo afferma Antonello Giannelli, presidente dell’Anp, associazione dei presidi. Commenta il nuovo parere reso dal CTS secondo cui il distanziamento di un metro a Scuola, al rientro a settembre, può anche non essere mantenuto per qualche mese. Questo, in attesa dei nuovi banchi, purché si faccia uso della mascherina chirurgica. Scuola, Azzolina scatena la rabbia dei ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : Dal plexiglas ai costosi banchi con le rotelle, dalle lezioni nei B&B alla febbre da misurare a casa: la disastrosa… - matteosalvinimi : #Salvini: C'è un ministro come Azzolina che dice di aver fatto miracoli per la Scuola perché porterà in classe i ba… - LegaSalvini : Azzolina: «Perché dovrei dimettermi? Per la scuola ho fatto miracoli». - GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: Dott?.?ssa Lucia Azzolina Ministero dell’Istruzione: insegnare a scuola ai bambini la protezione e il rispetto degli… - raicio : RT @SiamolaGente: Banchi? Pochi e più in là Nuovi spazi? Pochi Sistemi filtrazione/areazione? Zero Distribuzione/logistica dpi/Mascherine?… -