Paura contagi in caserma E i migranti regolari respingono gli infetti

Valentina Dardari Gli stranieri regolari in Italia non vogliono i profughi nel loro condominio. Hanno Paura di ammalarsi Adesso anche i migranti regolari nel nostro Paese si sono stancati di rischiare il contagio per colpa dei profughi arrivati in Italia e risultati positivi al Covid. E così a Treviso è avvenuta una vera e propria insurrezione, alla quale hanno partecipato i residenti, tra i quali anche diversi stranieri che lavorano e pagano regolarmente le tasse sul suolo italiano. migranti regolari contro gli irregolari Il tafferuglio è avvenuto perché lo scorso giovedì cinque immigrati richiedenti asilo, tutti di origine africana, sono giunti dalla ex caserma Serena di Treviso, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Paura contagi I positivi continuano a crescere E i contagi di ritorno fanno paura QUOTIDIANO.NET Spiagge chiuse per covid ma i divieti non fermano le feste di Ferragosto (FOTO E VIDEO)

Spiagge chiuse dalle 19 di ieri sera e fino a questa mattina. In qualche comune chiuse anche per tutta la giornata di oggi, in qualche altro già da ieri mattina. C’è dove i divieti dureranno fino alla ...

Tra le storie dei contagi di ritorno anche quella di un quindicenne di Chioggia ora guarito ne fuori pericolo. Oltre a 4 decessi nei giorni scorsi e ai quattro anziani che si sono… Leggi ...

