Manchester City-Lione, Cornet in gol: è 1-0 per i francesi (VIDEO) (Di sabato 15 agosto 2020) Una prima mezz’ora all’insegna delle emozioni a Lisbona in occasione della partita tra Manchester City e Lione, quarto di finale di Champions League 2019/2020. Sugli sviluppi di un contrasto tra Garcia ed Ekambi, Cornet si è fiondato su una palla vagante e col sinistro ha trovato l’angolo vincente ad Ederson battuto. Lione clamorosamente in vantaggio contro gli uomini di Guardiola. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Manchester City-Lione 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport Diretta/ Manchester City Lione (risultato 0-1) streaming video tv: sblocca Cornet!

Ci siamo: Manchester City Lione sta per cominciare e fra poco le formazioni ufficiali scenderanno in campo allo stadio José Alvalade di Lisbona. Spendiamo allora qualche parola in più sulla sede di qu ...

Barcellona sconfitto dal Bayern 8-2: Messi umiliato, nuove voci lo vogliono lontano dalla Spagna

Un uragano tedesco spazza via il Barcellona dalla Champions, a conferma del pessimo 2020 dei catalani. Il Bayern Monaco annienta i blaugrana e vola in semifinale e attende una tra Manchester City e Li ...

