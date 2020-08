Elodie contro la Lega e Salvini, i censurabili attacchi sui social: “Bada a cantare schifosa di m…” (Di sabato 15 agosto 2020) Aveva già scatenato diverse polemiche l’intervista di Elodie al Corriere della Sera nella quale la cantante aveva preso una posizione decisamente anti Lega. “Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci. Il Paese è meglio di chi lo rappresenta. Certo, c’è tanta ignoranza e … L'articolo Elodie contro la Lega e Salvini, i censurabili attacchi sui social: “Bada a cantare schifosa di m…” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ElisaDospina : Che bello il bullismo verso #Elodie solo perché ha espresso un’idea politica, tra l’altro obiettiva. Aspetto il 25… - SacchiGg : Questo è il genio nero della bestia che attiva odio contro le donne ultima Elodie. Senza vergogna. #facciamorete… - gattogigiola : Elodie Di Patrizi contro Salvini, insulti e offese con i leghisti: 'E noi donne vi mettiamo pure al mondo'… - perlaperla7 : RT @MPSkino: #Elodie in tendenza? È uscito il nuovo singolo? No, la solita gogna leghista La consueta tromba da caccia che chiama i cani… - SacchiGg : RT @MPSkino: #Elodie in tendenza? È uscito il nuovo singolo? No, la solita gogna leghista La consueta tromba da caccia che chiama i cani… -