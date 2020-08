Brescia, cade dalla moto e muore: aveva solo 18 anni (Di sabato 15 agosto 2020) Perde il controllo della sua moto e muore all’età di soli 18 anni: il tragico incidente è avvenuto a Brescia. Tutti i dettagli della vicenda Un terribile incidente si è verificato giovedì sera, 13 agosto, sulle strade di Brescia nei pressi di una rotonda con un cantiere stradale aperto. Un ragazzo di 18 anni, in … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

