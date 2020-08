Temperature massime di ieri altissime in varie località. Ma si percepisce un cambiamento meteo (Di venerdì 14 agosto 2020) La temperatura continua ad essere elevata in Italia, anche stamattina si registrano valori molto altri soprattutto al Centro ed al Sud Italia, le Isole Maggiori. E pure oggi sono attesi picchi di 40°C, ma in Sicilia, dove in alcune zone si potrebbero raggiungere i 42°C. Sta temporaneamente calando la temperatura nel Nord Italia, anche se l’afa in pianura è opprimente. Italia: Temperature massime del 13 agosto 2020 Alghero 38.8 Firenze Peretola 37.3 Firenze 36.5 Guidonia 36.2 Latina 36.2 Foggia Amendola 36 Olbia 36 Catania Sigonella 35.4 Roma Ciampino 35.3 Arezzo 35.2 Capo Caccia 35.2 Monte Argentario 35 Vigna Di Valle 34.9 Viterbo 34.9 Marina Di Ginosa 34.6 Reggio Calabria 34.6 Frontone 34.4 Gioia Del ... Leggi su meteogiornale

DPCgov : ??Luglio 2020 ha registrato temperature massime medie generalmente intorno ai 30-32 C° (colore rosso-rosso scuro) co… - flash_meteo : #meteo #Toscana - oggi soleggiato con addensamenti pomeridiani; possibili temporali tra Siena, Arezzo e Grosseto. T… - RobertoGranai : @SuttoraM @Cristin97215062 @MeeraVGonzalez @dianafalcione69 @MolaschiClara @Enzo56130673 @Rossana7336… - RitaamariaB : RT @UnioneSarda: #Meteo #Sardegna #14agosto - Cieli sereni quasi ovunque, con solo qualche velatura presente sui settori meridionali dell'I… - UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #14agosto - Cieli sereni quasi ovunque, con solo qualche velatura presente sui settori meridionali… -

Ultime Notizie dalla rete : Temperature massime Temperature massime di ieri altissime in varie località. Ma si percepisce un cambiamento meteo Meteo Giornale Meteo Prato: bel tempo venerdì, discreto nel weekend

Previsioni meteo Prato, venerdì, 14 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sa ...

Temperature massime di ieri altissime in varie località. Ma si percepisce un cambiamento meteo

La temperatura continua ad essere elevata in Italia, anche stamattina si registrano valori molto altri soprattutto al Centro ed al Sud Italia, le Isole Maggiori. E pure oggi sono attesi picchi di 40°C ...

Previsioni meteo Prato, venerdì, 14 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sa ...La temperatura continua ad essere elevata in Italia, anche stamattina si registrano valori molto altri soprattutto al Centro ed al Sud Italia, le Isole Maggiori. E pure oggi sono attesi picchi di 40°C ...