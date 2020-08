Serena Enardu e la foto che indigna: arriva la scusa sui social | “Mea culpa” (Di venerdì 14 agosto 2020) Serena Enardu ha scattato una foto insieme alla sua gemella Elga che ha scatenato non poco le critiche dei suoi fans. arrivano le scuse sui social. Serena Enardu e la sua gemella Elga hanno festeggiato nelle ore passate il compleanno di un’amica comune. Da un’innocente festa, però, le cose si sono messe male quando sono … L'articolo Serena Enardu e la foto che indigna: arriva la scusa sui social “Mea culpa” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

HanonBestGirl : RT @perchetendenza: 'Enardu': Per queste foto in cui le sorelle Serena e Elga sorridono davanti a una torta di compleanno con una bandierin… - stringimimiley : RT @perchetendenza: 'Enardu': Per queste foto in cui le sorelle Serena e Elga sorridono davanti a una torta di compleanno con una bandierin… - blogtivvu : Svastica sulla torta, Serena Enardu e la sorella Elga si scusano: “E’ stato un errore!” ??? ? Il VIDEO con le loro s… - giusepp28331069 : RT @spighissimo: Vi giuro e potessi cadere folgorato che non avevo la più pallida idea di chi fossero questi deficienti..poi incuriosito le… - blogtivvu : Svastica sulla torta, Serena Enardu e la sorella Elga si scusano: “E’ stato un errore, prendiamo le distanze”, ecco… -