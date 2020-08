"Sensuale e strepitosa". La d'Urso si presenta così: forme allo scoperto, il décolleté infiamma il web | Guarda (Di venerdì 14 agosto 2020) Una scollatura azzardata quella di Barbara d'Urso che si fa immortalare in mezzo alla natura, tra i fiori, con un top attillato e scollatissimo. La bella conduttrice di Domenica Live pubblica su Instagram l'ennesimo scatto che manda in visibilio i fan: "Barbi ma ringiovanisci sempre di più ? Sei strepitosa , una pelle da far invidia alle 20enni. Alla faccia di tutte le rosicone sessantenni che si ostinano a dire che usi Photoshop. Sei perfetta nulla da togliere alle quarantenni" scrive un utente. E via ancora: "Bellissima donna Sensuale e vera nella sua bellezza stratosferica". Ma tra i tanti fan ci sono anche quelli più maliziosi che attaccano la regina di Mediaset per i presunti ritocchini: "Forza di ritoccare sta foto l'occhio sinistro è venuto più storto del solito", è ... Leggi su liberoquotidiano

Diletta Leotta in fondo al mare blu della Sardegna con un bikini nero che risalta ancor più il suo fisico da urlo: posta un video in versione sirena, nelle sue Instagram Stories, della sua immersione ...

PATTY PRAVO, MISS MAGLIETTA BAGNATA: CHE FISICO! Patty Pravo mostra una forma fisica strepitosa. La ragazza del Piper a 72 anni è più in forma che mai. La cantante di mille successi (da “Pazza idea” a ...

