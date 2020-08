Psg, L'Equipe attacca Icardi dopo l'Atalanta (Di venerdì 14 agosto 2020) Duro attacco de l'Equipe a Mauro Icardi. Il popolare quotidiano sportivo francese accusa l'attaccante argentino in un articolo sulle probabile scelte di Tuchel in vista della semifinale di Champions ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Condizione fisica '#catastrofica': per @lequipe #Icardi è solo un peso al #Psg #UCL - zazoomblog : L’Equipe massacra Icardi: “La sua mancanza di mobilità è lampante è un peso”. Futuro lontano dal PSG? - #L’Equipe… - CalcioWeb : L’Equipe massacra #Icardi: “La sua mancanza di mobilità è lampante, è un peso”. Futuro lontano dal #PSG? - - cmdotcom : L'Equipe stronca #Icardi : 'Condizioni disastrose, può giocare una gara di alto livello?'. Col #Lipsia rischia la p… - rickembecker : RT @Gazzetta_it: Condizione fisica '#catastrofica': per @lequipe #Icardi è solo un peso al #Psg #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Equipe

Le pagelle del quotidiano francese Équipe sono temute in tutta Europa, anche perché hanno un sistema di voti diverso da quello italiano, con la numerazione che parte da zero (per capirsi, Icardi e Sar ...Appuntamento con la storia. Ma non tanto per l'Atalanta, la ragazzina ribelle di questa Champions, quanto per il Psg, la 50enne ricca e ambiziosa che sogna in paillettes una prima serata di gloria. An ...