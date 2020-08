Ponte Morandi, Conte: “Non lasceremo Genova sola” (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono passati due anni dal crollo del Ponte Morandi. Un tragico incidente che ha portato alla morte di 43 persone, commemorate oggi a Genova con una cerimonia a cui ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte. La cerimonia è stata chiusa a telecamere e giornalisti: presenti invece i familiari delle vittime. Un balletto di alcuni bambini ha aperto la commemorazione, durante la quale è stata proiettato un video dal nome ‘Per non dimenticare’, nel quale sono stati mostrati volti delle 43 vittime del crollo. “Non lasceremo Genova sola” “Le 43 vittime del crollo del Ponte non potremo mai dimenticarle”, ha detto Giuseppe Conte presente alla cerimonia: “A nome del governo garantiamo l’impegno di ... Leggi su italiasera

