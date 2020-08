Pol Espargarò: 'Dovi è pazzesco, sarà difficile spuntarla con lui' (Di venerdì 14 agosto 2020) E' stato il pilota più veloce in pista così come il primo tra le Ktm . Pol Espargarò ha fatto un esordio col botto nella prima giornata austriaca ma come ha spiegato 'è troppo presto' per riuscire a ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

E' stato il pilota più veloce in pista così come il primo tra le Ktm. Pol Espargarò ha fatto un esordio col botto nella prima giornata austriaca ma come ha spiegato “è troppo presto” per riuscire a ca ...

Prima conferma a Spielberg: sì KTM, ma con Espargaro

Lo spagnolo su RC16 fa il passo nelle libere davanti a Dovizioso e Nakagami. Dopo il mutare del cielo la FP2 è di Miller La pioggia frena la progressione cronometrica della classe regina al Red Bull R ...

