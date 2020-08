Mauro Corona dice addio a Cartabianca e confessa: “Dipendo dall’alcol e ho pensato di impiccarmi” (Di venerdì 14 agosto 2020) Mauro Corona, le confessioni shock e l’addio a Cartabianca Lo scultore, alpinista e scrittore Mauro Corona, ospite fisso del talk show politico #Cartabianca di Bianca Berlinguer, ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha annunciato l’addio alla tv (questa sarà la sua ultima stagione) e si è lasciato andare a un lungo e drammatico sfogo. “Ho capito di poter fare a meno anche della televisione. Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in video. Ho firmato un contratto, 500 euro a puntata, devo rispettarlo per necessità famigliari. – ha dichiarato Mauro Corona – So che Repubblica rispetterà il mio terribile segreto. ... Leggi su tpi

