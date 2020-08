“Lasciate la punizione al ragazzo”: così Adriano presentò al mondo il suo talento in una notte d’agosto al Bernabeu (Di venerdì 14 agosto 2020) La voce di Héctor Cúper scoppietta sul campo del Santiago Bernabeu. “Lasciate la punizione al ragazzo”, dice. “Deve tirarla lui”, grida. All’inizio nessuno sembra dargli retta. Perché il pallone è fermo qualche centimetro prima dell’area di rigore del Real Madrid. E quella è la posizione perfetta per un calcio a giro di Clarence Seedorf. Eppure Cúper insiste. Vuole che a tirare sia “il ragazzo”. Di lui si sa pochissimo. Solo che si chiama Adriano, ha compiuto 19 anni e ha il numero 14 sulle spalle. È arrivato dal Brasile appena cinque giorni prima, come contropartita in uno scambio che ha portato Vampeta al Flamengo. Si è allenato una sola volta con il gruppo. Piacenza, Venezia e Bordeaux non hanno perso tempo. Hanno alzato il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Divino_2 : RT @fattoquotidiano: “Lasciate la punizione al ragazzo”: così Adriano presentò al mondo il suo talento in una notte d’agosto al Bernabeu ht… - mitrandirr : RT @fattoquotidiano: “Lasciate la punizione al ragazzo”: così Adriano presentò al mondo il suo talento in una notte d’agosto al Bernabeu ht… - fattoquotidiano : “Lasciate la punizione al ragazzo”: così Adriano presentò al mondo il suo talento in una notte d’agosto al Bernabeu -

Ultime Notizie dalla rete : “Lasciate punizione Sculacciare i bambini è vietato per legge! (ma non in Italia) Emerge il Futuro