La guerra della spiaggia (Di venerdì 14 agosto 2020) Luca Fazzo Nella strana Italia dell’estate del Covid c’è spazio anche per la piccola guerra di Seccheto Nella strana Italia dell’estate del Covid c’è spazio anche per la piccola guerra di Seccheto. Siamo nella punta di sud-ovest dell’Isola d’Elba, sguardo dritto su Montecristo e Pianosa, paradiso per famiglie, subacquei e gommonauti. Dove da questa mattina abitanti e vacanzieri si scontrano frontalmente con i bodyguard in polo bianco di un albergo che bloccano l’accesso al piccolo porticciolo che è da decenni l’unico accesso al borgo per i natanti, compreso quello del diving che porta verso le immersioni della zona. Da oggi il porticciolo è offlimits, chi cerca di attraccare viene allontanato. È l’ultima puntata dello scontro che vede ... Leggi su ilgiornale

