Koni Steffen, quando parlate di riscaldamento globale pensate a scienziati come lui (Di venerdì 14 agosto 2020) Konrad Steffen, detto “Koni” dai suoi discepoli, ha dedicato la vita a misurare i ghiacciai della Groenlandia malati di riscaldamento globale. E in un crepaccio pieno d’acqua è morto l’8 agosto scorso a 68 anni, non distante dallo Swiss Camp, le due tende rosse che egli stesso fondò a quota 1100 metri sulla costa occidentale della Groenlandia nel 1990 come spartana stazione meteo e di ricerca scientifica. In questi ultimi anni la fusione della grande calotta artica è in accelerazione e contribuisce per circa un millimetro all’anno alla crescita di livello marino globale. Se fondesse tutta farebbe aumentare le acque di sette metri. Di questo era assai preoccupato Steffen, che, nato nel 1952 e formatosi scientificamente a ... Leggi su ilfattoquotidiano

