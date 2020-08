Israele, l’intesa sulla Cisgiordania sembra un patto commerciale. E i palestinesi sono la merce (Di venerdì 14 agosto 2020) L’annuncio di un accordo fra gli Emirati Arabi Uniti (Eau) e Israele, con il sostegno di Donald Trump, ha i connotati di una “Summer News”. Una notizia per tenere i titoli dei giornali. Due dei tre personaggi coinvolti sono maestri in quest’arte, uno scambio di tweet e ognuno a casa propria rilascia una dichiarazione carica solo di aspettative. Mai si era visto in Israele che una mossa del genere avvenisse all’oscuro dell’intero governo. Netanyahu ha lasciato una riunione sul bilancio – che se non approvato entro il 24 agosto farà cadere il suo governo – dicendo ai suoi ministri: “Collegatevi su Twitter, ci sono novità importanti”. Né il premier supplente Benny Gantz né il ministro degli Esteri Gabi Askenazi ne sapevano nulla. ... Leggi su ilfattoquotidiano

