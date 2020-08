Inter, Gagliardini: “Shakhtar forte, ma vogliamo la finale. Conte? E’ un osso duro, lo ringrazio perchè…” (Di venerdì 14 agosto 2020) "Contro lo Shakhtar Donetsk sarà una partita importante, difficile. È una squadra forte, ha individualità importanti. Dobbiamo prepararla bene come stiamo facendo e mettere in campo quello che ci chiede il mister, ci faremo trovare pronti"Sono le parole del centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini che, Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', ha analizzato la semifinale di Europa League di lunedì contro gli ucraini che attenderà la sua squadra."Lo Shakhtar ha qualità e palleggio ma sapremo come metterli in difficoltà - ha aggiunto -. È tanto tempo che l'Inter non fa partite di questo genere e abbiamo tutte la carte in regola per giocarcela. Come sta preparando la gara Conte? Il mister lo conoscete, ... Leggi su mediagol

SkySport : Gagliardini a Sky: 'Pronti per semifinale, Shakthar simile al Bayer. Sapremo fargli male' - DiMarzio : Le parole del centrocampista nerazzurro in vista della semifinale di #EuropaLeague - Inter : ?? | SOSTITUZIONI 59' - Primi cambi per noi, dentro #Eriksen e #Moses al posto di #Gagliardini e #DAmbrosio… - flamminiog : RT @SkySport: Gagliardini a Sky: 'Pronti per semifinale, Shakthar simile al Bayer. Sapremo fargli male' - Mediagol : #Inter, Gagliardini: 'Shakhtar forte, ma vogliamo la finale. Conte? E' un osso duro, lo ringrazio perchè...' -