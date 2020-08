Il Cts: «Deroga al distanziamento in classe se si usano le mascherine» (Di venerdì 14 agosto 2020) Manca un mese esatto alla ripresa delle lezioni in aula, ma la questione del distanziamento a scuola sembra ancora essere lontana da una soluzione. Si parla di spazi, di banchi e di mascherina: tutte questioni ancora irrisolte, mentre l’estate scorre velocemente e ci porta a grandi passi alla ripresa dell’anno scolastico. Tantissime le questioni ancora in ballo, ma in soccorso del Ministero della Pubblica Istruzione arriva l’ultima riunione del Comitato Tecnico-Scientifico che potrebbe consentire a Lucia Azzolina di divincolarsi in modo migliore dalle lancette che corrono inesorabilmente. LEGGI ANCHE > Al bando sui banchi monoposto hanno risposto 14 aziende Nella riunione, la numero cento, del Cts effettuata lunedì scorso, infatti, è emersa un’indicazione che sembra essere un assist ideale per il governo e il Ministero: il ... Leggi su giornalettismo

DeangelisDnl : @Aringoogle @MilaSpicola Ed è subito deroga! Quindi il miracolo dove sta? - ragusaibla : Il distanziamento, ma il CTS per le compagnie aeree aveva previsto la deroga ad hoc. - ragusaibla : Dall'intervento del Ministro si capisce che c'è una deroga approvata dal CTS, l'ANAC insegue farfalle.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts Deroga Ritorno a scuola, il Cts: metro non obbligatorio per i primi mesi. E gli studenti delle superiori scarichino... Corriere della Sera Il pasticcio sulla scuola: "I banchi distanziati? Non è più obbligatorio"

A scuola doveva cambiare praticamente tutto in considerazione della situazione sanitaria legata al coronavirus. Ma ad oggi ben poche cose sono pronte in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. Rit ...

Ritorno a scuola, il Cts: metro non obbligatorio per i primi mesi. E gli studenti delle superiori scarichino Immuni

In attesa di aule nuove e banchi monoposto si può usare la mascherina se non c’è la distanza minima. «Non sappiamo l’impatto delle misure di riorganizzazione scolastica». I banchi arrivano a ottobre?

A scuola doveva cambiare praticamente tutto in considerazione della situazione sanitaria legata al coronavirus. Ma ad oggi ben poche cose sono pronte in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. Rit ...In attesa di aule nuove e banchi monoposto si può usare la mascherina se non c’è la distanza minima. «Non sappiamo l’impatto delle misure di riorganizzazione scolastica». I banchi arrivano a ottobre?