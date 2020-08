Icardi, duro attacco dell’Equipe: «La sua mancanza di mobilità è lampante» (Di venerdì 14 agosto 2020) Mauro Icardi, attaccante del Psg, ha ricevuto un duro attacco nell’edizione odierna del quotidiano francese l’Equipe duro attacco del quotidiano francese L’Equipe verso Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain. Ecco le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: «La domanda da farsi è se Mauro Icardi in questo momento possa essere in grado di giocare una partita di alto livello… La sua mancanza di mobilità è lampante. Al punto di farne un peso per la squadra? La questione si pone sul serio. Se Tuchel vuole attaccare la profondità contro il Lipsia, allora Icardi non gli serve a nulla». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

