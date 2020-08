Furbetti del bonus, Tridico in audizione: «Non mi dimetto» – La diretta (Di venerdì 14 agosto 2020) La parlata veloce, quasi a volere finire il prima possibile. L’agitazione nel tono e nei gesti. Oggi, 14 agosto, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico s’è presentato in videoconferenza in commissione Lavoro alla Camera per l’attesa audizione sul “bonus gate”. Sul tavolo, la vicenda dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus previsto dal governo – ed erogato dall’Inps – per i lavoratori autonomi in piena emergenza Coronavirus. Tridico – accompagnato dal direttore generale dell’Inps, Gabriella Di Michele, e da alcuni funzionari dell’istituto, in remoto al pari dei parlamentari collegati – ha iniziato l’intervento difendendo l’operato dell’ente previdenziale: «Con il decreto Cura ... Leggi su open.online

La7tv : #lariachetira Furbetti bonus 600 euro, Tito #Boeri: 'Mi colpisce che questi parlamentari provengano da forze politi… - Open_gol : Furbetti del bonus, secretata l’audizione di Tridico. L’ultimo schiaffo della Casta L'editoriale di @smenafra - Open_gol : A pochi minuti dall'annuncio dei nomi dei due furbetti leghisti del bonus 600 euro Salvini lancia una finta diretta… - cocchi2a : RT @mikytooday1: in in paese dove si son scoperte frodi pensionistiche e/o assistenziali anche dopo 10 anni! O riscossioni dii pensioni a b… - lupo_09 : RT @martinoloiacono: I grillini hanno già chiesto le dimissioni, vero? Il 'favorino' di Conte al suocero che non scandalizza i grillini (a… -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del Furbetti del bonus, ecco chi sono: la lista. Al Nord il picco delle richieste Il Messaggero Bonus INPS da 600 euro, anche Stefano Bargi tra i percettori: “Li ho presi, ma li ho reinvestiti nell’azienda di cui sono socio”

«Sinceramente non pensavo nemmeno che il bonus arrivasse e quando è arrivato l’ho reinvestito in azienda». C’è anche il leghista sassolese Stefano Bargi tra quelli che il luogo comune vuole siano ‘i ...

Marco Rizzone: chi è il 5 Stelle che ha intascato il bonus da 600 euro

E alla fine arrivò anche il nome del grillino. Dopo la sospensione dei due deputati leghisti, Murelli e Dara, arriva anche il terzo nome dei furbetti che hanno preso il bonus Partite Iva. È il pentats ...

«Sinceramente non pensavo nemmeno che il bonus arrivasse e quando è arrivato l’ho reinvestito in azienda». C’è anche il leghista sassolese Stefano Bargi tra quelli che il luogo comune vuole siano ‘i ...E alla fine arrivò anche il nome del grillino. Dopo la sospensione dei due deputati leghisti, Murelli e Dara, arriva anche il terzo nome dei furbetti che hanno preso il bonus Partite Iva. È il pentats ...