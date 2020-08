Furbetti bonus Inps, il M5s deferisce Marco Rizzone (Di venerdì 14 agosto 2020) È Marco Rizzone il “furbetto” del Movimento 5 stelle che ha chiesto e ottenuto il bonus Inps da 600 euro. Crimi: “Deferito a probiviri” A pochi minuti dall’audizione del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, alla Camera, spunta il nome del ‘furbetto’ M5s che ha chiesto il discusso bonus Covid: si tratta di Marco Rizzone. “In relazione alla vicenda… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

I "furbetti" del bonus 600 euro: Quest’anno a Ferragosto sotto l’ombrellone si parlerà di un nuovo fenomeno di malcostume italiano. L’argomento di discussione principale degli italiani in vacanza ...

AOSTA. Quello che è avvenuto e sta avvenendo in questi giorni è drammatico. La fiducia verso la politica, già malata, ha subito un duro colpo. Mi riferisco allo scandalo dei parlamentari che hanno chi ...

