Francesco Facchinetti contro un vip: “Sei ricco e famoso e chiedi lo sconto? Mi fai pena, ti prendo a calci in c**o” (Di venerdì 14 agosto 2020) Francesco Facchinetti contro un vip: “Sei ricco e famoso e chiedi sconto al ristorante” Francesco Facchinetti si è sfogato su Instagram, prendendo di mira un vip che, come lui, sta trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda: “Prima ero in un posto, con me c’era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato il conto e ha chiesto lo sconto. Ma come ca*** fai a chiedere lo sconto in un momento come questo in cui la gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo e tu che sei ricco e che puoi permettere di pagare e lasciare la mancia chiedi lo ... Leggi su tpi

