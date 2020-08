Fortnite abbandona iOS, Epic Games fa causa a Apple: il motivo (Di venerdì 14 agosto 2020) Fortnite non è più giocabile su iPhone e su tutti i dispositivi Apple. La rimozione, da parte della mela, è arrivata in queste ore. Il motivo? Il tentativo da parte di Epic Games, l’azienda creatrice del gioco, di bypassare le commissioni imposte da Apple sulle transizioni presenti all’interno del gioco. In poche parole l’azienda creata da Steve Jobs percepiva una percentuale del 30% su ogni acquisto fatto all’interno del gioco. Una politica che ha trovato la netta opposizione da parte di Epic Games, che prima ha cercato un modo per eludere le commissioni, poi dopo essere stata estromessa dal catalogo iOs ha intentato una causa contro Apple. E’ guerra aperta quindi tra ... Leggi su italiasera

È guerra totale tra Epic Games, Apple e Google. L'azienda creatrice di Fortnite ha infatti deciso di sfidare Apple e Google su un tema spinoso e da anni al centro di polemiche: la commissione del 30% ...

