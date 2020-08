Covid: Messico, superati 500mila casi (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - CITTA' DEL Messico - Il Messico ha superato il mezzo milione di casi confermati di positività al coronavirus, dopo aver registrato 7.371 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ... Leggi su corrieredellosport

New York, 13 ago 22:46 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti sono di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 166.777 morti su 5.236.599 contagiati, secondo i nu ...

MESSICO, 737 MORTI

Roma, 13 ago - Non si arresta l’impatto violentissimo del nuovo coronavirus sul Messico, terzo paese al mondo per numero di vittime. L’ultimo bollettino ha fatto registrare 737 morti e 5.858 contagi n ...

