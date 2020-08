Covid: Messico, superati 500mila casi (Di venerdì 14 agosto 2020) CITTA' DEL Messico - Il Messico ha superato il mezzo milione di casi confermati di positività al coronavirus, dopo aver registrato 7.371 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

sardanews : Covid: Messico, superati 500mila casi - Amerigo_Rogas : RT @RogerHalsted: I transumanisti si stanno divertendo... In #Messico il furgone anti-#COVID per mostrare i neonati a parenti ed amici 'in… - gaejimmy : RT @RogerHalsted: I transumanisti si stanno divertendo... In #Messico il furgone anti-#COVID per mostrare i neonati a parenti ed amici 'in… - albiuno : RT @RogerHalsted: I transumanisti si stanno divertendo... In #Messico il furgone anti-#COVID per mostrare i neonati a parenti ed amici 'in… - MuredduGiovanni : RT @RogerHalsted: I transumanisti si stanno divertendo... In #Messico il furgone anti-#COVID per mostrare i neonati a parenti ed amici 'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Messico Covid: Messico, superati 500mila casi Agenzia ANSA I dati di Usa e Brasile. Lo scontro sulla "quarantena" tra Londra e Parigi. Le ultime news

AGI - Gli Stati Uniti hanno raggiunto ieri la cifra di 5.244.238 casi confermati di Covid-19 e d 167.029 decessi, con 52.549 infezioni in più rispetto a mercoledì e 1.120 nuovi decessi, secondo il con ...

Coronavirus Italia, ultime news: aumento dei contagi, caos sui test negli aeroporti. LIVE

Il Messico ha superato il mezzo milione di casi confermati di positività al coronavirus, dopo aver registrato 7.371 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute, specificand ...

AGI - Gli Stati Uniti hanno raggiunto ieri la cifra di 5.244.238 casi confermati di Covid-19 e d 167.029 decessi, con 52.549 infezioni in più rispetto a mercoledì e 1.120 nuovi decessi, secondo il con ...Il Messico ha superato il mezzo milione di casi confermati di positività al coronavirus, dopo aver registrato 7.371 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute, specificand ...