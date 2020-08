“Ci siamo parlati”. Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ennesimo colpo di scena. Parla lei e stavolta non potrebbe essere più chiara (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono passate alcune settimane da quando Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno lasciato l’Isola Delle tentazioni. Lei tradita. Lui che cerca di riconquistarla, in mezzo tante critiche e parole che puntano il dito contro la showgirl. Le accuse piovute nei confronti di Antonella Elia hanno acceso i riflettore sul presunto filone che la coppia avrebbe seguito. Filone che si arricchisce di un nuovo capitolo. Come molte voci autorevoli del mondo dello spettacolo avevano ipotizzato dopo la trasmissione i due pare si siano riavvicinati molto. E sull’ultimo numero del settimanale Nuovo sono state pubblicate alcune foto di Antonella Elia e Pietro Delle Piane ... Leggi su caffeinamagazine

