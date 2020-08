Che odore hanno i versi? Domande per apprendisti della lingua (Di sabato 15 agosto 2020) Ogni libro (parliamo ovviamente dei libri di carta) ha una fisicità di cui sarebbe utile tenere conto. Nel caso dell’Oracolo manuale per poete e poeti di Giulio Mozzi e Laura Pugno, da poco uscito per Sonzogno (pp. 400 circa, euro 16), questo è più evidente che in altri testi. Oltre tutto, proprio a metà del volume si può leggere – anche a sostegno di questa tesi – che «la forma è sostanza, la sostanza è forma» e nel commento alla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ogni libro (parliamo ovviamente dei libri di carta) ha una fisicità di cui sarebbe utile tenere conto. Nel caso dell’Oracolo manuale per poete e poeti di Giulio Mozzi e Laura Pugno, da poco uscito per ...

Cameron Diaz produce un nuovo vino «pulito», ma sul termine (azzardato) è bufera

Un bianco spagnolo e un rosato francese. Sono questi i nuovi vini, o meglio «clean wine», lanciati dall’attrice Cameron Diaz e dell’imprenditrice Katherine Power. Avaline — così si chiama il progetto ...

Ogni libro (parliamo ovviamente dei libri di carta) ha una fisicità di cui sarebbe utile tenere conto. Nel caso dell'Oracolo manuale per poete e poeti di Giulio Mozzi e Laura Pugno, da poco uscito per ...

Un bianco spagnolo e un rosato francese. Sono questi i nuovi vini, o meglio «clean wine», lanciati dall'attrice Cameron Diaz e dell'imprenditrice Katherine Power. Avaline — così si chiama il progetto ...