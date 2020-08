Champions League, Ceferin: “In futuro non ripeteremo formato Final Eight” (Di venerdì 14 agosto 2020) Novanta minuti per conquistare la qualificazione al turno successivo di Champions League. Un formato post lockdown senza la classica gara di andata e ritorno che sicuramente non piace a tutti i club che partecipano alla Final Eight della massima competizione calcistica continentale. Ma la UEFA non ripeterà il formato nel prossimo futuro. Lo ha assicurato il presidente della Federcalcio europea, Aleksander Ceferin, durante un’intervista all’AFP di Lisbona, sede della fase Finale della UEFA Champions League. «Potrebbe essere interessante in futuro, ma non credo che potremo farlo, perché il calendario è troppo fitto. Non vedo dove potremmo piazzare un torneo ... Leggi su itasportpress

SkySport : Lipsia-Atletico, Simeone: 'Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta' - SkySport : ?? LIPSIA ?? ATLETICO MADRID 2-1 Risultato finale ? ? #Olmo (51’) ? rig. #JoaoFelix (71’) ? #Adams (88’) ? LIPSIA IN… - SkySport : ATALANTA ?? PSG 1-2 Risultato finale ? ? #Pasalic (27’) ? #Marquinhos (90’) ? #ChoupoMoting (90+3’) ? PSG IN SEMIFIN… - ItaSportPress : Champions League, Ceferin: 'In futuro non ripeteremo formato Final Eight' - - kofichurcher_ : RT @Ofori_KeV: UEFA Quarterfinal. @JokerGiroud @macauleysy @KwekuCornberry @shafic_osman @AustinAintShit @AzizTaylor1 @kofichurcher_ @Kofi… -