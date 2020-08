Bonus Inps, Tridico: “Oltre 2mila politici coinvolti” (Di venerdì 14 agosto 2020) Furbetti del Bonus Inps da 600 euro, Tridico in audizione: “Oltre duemila politici locali e nazionali coinvolti” Sono coinvolti “oltre duemila politici locali e nazionali”. Cosi’ il presidente Inps, Pasquale Tridico, rispondendo ai deputati nel corso dell’audizione a Montecitorio, si riferisce ai furbetti del Bonus partite Iva dopo i primi casi già emersi. Rendere pubblici i… L'articolo Bonus Inps, Tridico: “Oltre 2mila politici coinvolti” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

