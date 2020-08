Benevento, si allunga la lista delle pretendenti a Bonaventura (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Che non sarebbe stato un obiettivo facile da raggiungere, Pasquale Foggia lo sapeva fin dal principio. Tentar non nuoce e allora il direttore sportivo del Benevento la sua offerta l’ha formulata e presentata. Pur di accontentare Pippo Inzaghi, la Strega ha deciso di attingere in maniera consistente al proprio budget per convincere il giocatore. Jack non ha ancora sciolto le riserve considerando che alla sua porta continuano a bussare tanti club. L’ultimo è stato il Verona che avrebbe proposto al centrocampista un interessante biennale. Juric, del resto, si aspetta consistenti investimenti dopo le partenze di Rrahmani e Amrabat e quella molto più che probabile di Kumbulla. Il presidente Setti appare intenzionato ad accontentarlo ed ecco maturare con consistenza l’idea di portare ... Leggi su anteprima24

Si allunga la lista di pretendenti per Gianluca Caprari, che difficilmente verrà riscattato dal Parma dopo il cambio di direttore sportivo. Oltre a Hellas Verona, Cagliari e Benevento, sulle tracce de ...

Ascoli Benevento 2-4, l’anno meraviglioso dei giallorossi di mister Inzaghi si chiude con altri due record: più vittorie in campionato (26) e maggior punteggio (86 punti). In gol Sau, Barba, Insigne e ...

Si allunga la lista di pretendenti per Gianluca Caprari, che difficilmente verrà riscattato dal Parma dopo il cambio di direttore sportivo. Oltre a Hellas Verona, Cagliari e Benevento, sulle tracce de ...