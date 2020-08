Battlefield 6 con una modalità battle royale e mappe multiplayer enormi da 128 giocatori? (Di venerdì 14 agosto 2020) La serie battlefield nel'ultimo decennio è diventata molto popolare soprattutto per il suo multiplayer, con mappe molto grandi e la possibilità di partecipare a partire da 64 giocatori. Ovviamente ormai, nell'era dei battle royale, questi numeri sono belli che superati, ma secondo alcuni rumor su battlefield 6 è probabile che gli sviluppatori abbiano in serbo succose novità per i fan.Di battlefield 6 non si conosce praticamente nulla, oltre alle informazioni fornite da EA e DICE: gran parte delle discussioni presenti in questo momento quindi si riferiscono a semplici rumor e non a certezze. Ad ogni modo, le ultime indiscrezioni pubblicate dal famoso insider Tom Henderson, ... Leggi su eurogamer

ForeverExe : Dato che lo fanno pure altri, menzioni speziali: - Titanfall 2 - Battlefield 4 (sebbene fosse su Xbox 360, è stato… - xxvanguard : Un pilota con il sangue freddo il nostro @jack_di_cuori_xbox #battlefield #battlefield5 #battlefieldv #bf5 #bfv… - igortulli : RT @Navigando2: Unisciti a noi stasera su #Battlefield V al #FridayNightBattlefield PS4 EU. I dettagli sul server BFV intorno alle 21:30 CE… - InsaneTimmi : RT @Navigando2: Unisciti a noi stasera su #Battlefield V al #FridayNightBattlefield PS4 EU. I dettagli sul server BFV intorno alle 21:30 CE… - Sawtooth_75 : RT @Navigando2: Unisciti a noi stasera su #Battlefield V al #FridayNightBattlefield PS4 EU. I dettagli sul server BFV intorno alle 21:30 CE… -

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield con Battlefield 6: battle royale e numero di giocatori online al centro di un dubbio rumor Everyeye Videogiochi Battlefield 6 con una modalità battle royale e mappe multiplayer enormi da 128 giocatori?

La serie Battlefield nel'ultimo decennio è diventata molto popolare soprattutto per il suo multiplayer, con mappe molto grandi e la possibilità di partecipare a partire da 64 giocatori. Ovviamente ...

I migliori shooter | Agosto 2020

Sin dalla creazione di Wolfenstein e Doom negli anni ’90, il genere degli sparatutto è diventato uno dei più importanti all’interno del mondo videoludico. Gli shooter in prima persona hanno subito un’ ...

La serie Battlefield nel'ultimo decennio è diventata molto popolare soprattutto per il suo multiplayer, con mappe molto grandi e la possibilità di partecipare a partire da 64 giocatori. Ovviamente ...Sin dalla creazione di Wolfenstein e Doom negli anni ’90, il genere degli sparatutto è diventato uno dei più importanti all’interno del mondo videoludico. Gli shooter in prima persona hanno subito un’ ...