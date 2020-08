Avellino, via libera della Covisoc: il punto sulle trattative (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Parere positivo da parte della Co.Vi.So.c per l’iscrizione dell’Avellino al prossimo campionato di LegaPro 2020/21. L’organismo federale ha dato parere positivo per i criteri economico-finanziari, criteri infrastrutturali e sportivo-organizzativi. La società della famiglia D’Agostino ora rivolgere l’attenzione alla costruzione della squadra. La truppa di Piero Braglia si ritroverà al Partenio-Lombardi il prossimo 20 agosto. Prima degli allenamenti collettivi al “Castagneto” di Sturno (dal 24 agosto) la squadra dovrà sottoporsi a due cicli di tamponi naso-faringei e un test sierologioco. L’inter durerà circa sei giorni LE trattative. Sul fronte mercato è ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Avellino via libera della Covisoc: il punto sulle trattative - #Avellino #libera #della #Covisoc: - Tgyou24 : You Meteo: Il Meteo a Avellino e le temperature di oggi 14 agosto 2020 via @jegtheme - infocampania : GRECI - ARRIVA LA TAPPA DEI 'CAMMINI DELLA VIA FRANCIGENA DEL SUD' - infocampania : MONTEMARANO - RIPARTE IL CARNEVALE, RIFLETTORI SULL’EVENTO DEDICATO AD UNA DELLE TRADIZIONI PIU’ ANTICHE DELLA CAM… - CinqueRighe : COMUNI - Avellino, Il Sindaco Festa chiede alla enjoy city gli auguri di compleanno - -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino via Avellino, nuova rotatoria in via Circumvallazione. Il Comune ci pensa The Wam.net Coronavirus, rientri dall’estero: nella prima giornata post ordinanza già 2.341 auto-segnalazioni alla Asl

Sono 2.341 le persone che di rientro dalle vacanze all’estero nella giornata di giovedì si sono autosegnalate alla Asl in ottemperanza all’ordinanza 68 diramata il giorno prima dalla Regione. Il dato ...

Coronavirus Campania, quarantena per chi torna dall’estero: segnalati oltre 2mila rientri

Oltre duemila persone hanno contattato l'Asl di competenza per comunicare di essere tornate in Campania, tramite mail o via telefono, soltanto nella giornata di oggi, 13 agosto. Le segnalazioni sono s ...

Sono 2.341 le persone che di rientro dalle vacanze all’estero nella giornata di giovedì si sono autosegnalate alla Asl in ottemperanza all’ordinanza 68 diramata il giorno prima dalla Regione. Il dato ...Oltre duemila persone hanno contattato l'Asl di competenza per comunicare di essere tornate in Campania, tramite mail o via telefono, soltanto nella giornata di oggi, 13 agosto. Le segnalazioni sono s ...