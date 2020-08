AUDIO - L'allarme di Castellacci: "Virus continuerà a circolare, vanno cambiati i protocolli" (Di venerdì 14 agosto 2020) Il dottor Enrico Castellacci ha parlato ai microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione Stadio Aperto: "Domani andrò in Cina, non è una cosa simpatica con le frontiere che sono chiuse. Leggi su tuttonapoli

Il dottor Enrico Castellacci ha parlato ai microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione Stadio Aperto: "Domani andrò in Cina, non è una cosa simpatica con le frontiere che sono chiuse. Ho per ...

Lascia il cane chiuso in un furgone sotto il sole per un’ora: proprietaria denunciata

Una donna è stata denunciata per aver lasciato il proprio cane chiuso in un furgone sotto il sole. Il fatto a Torino, in corso Turati, di fronte all’ospedale Mauriziano. A dare l’allarme è stato un pa ...

Una donna è stata denunciata per aver lasciato il proprio cane chiuso in un furgone sotto il sole. Il fatto a Torino, in corso Turati, di fronte all'ospedale Mauriziano. A dare l'allarme è stato un pa ...