Anzio, sta per annegare: 45enne salvata a bracciate dal bagnino (Di venerdì 14 agosto 2020) Si è lasciata prendere dal panico quando ha sentito i primi crampi alle gambe. L’agitazione le ha fatto perdere il controllo e, in preda all’ansia, ha iniziato a sbracciarsi per chiedere aiuto. E’ successo oggi ad Anzio, all’altezza dello stabilimento balneare Sole e Luna, intorno alle ore 13:40. La donna, una 45enne che si era portata al largo, è stata vista mentre era in seria difficoltà dai suoi parenti che erano rimasti a riva. Immediatamente l’assistente bagnanti Daniele Coccoruto dello stabilimento si è tuffato per andare a raggiungerla. “La signora aveva i crampi – ha raccontato Daniele Coccoruto dopo il salvataggio – e in preda al panico ha iniziato a sbracciarsi. Per fortuna i parenti l’hanno vista e sono venuti ad avvisarci. Non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anzio, sta per annegare: 45enne salvata a bracciate dal bagnino - shardana50 : RT @Ermal_ne_shpirt: Qui ad Anzio e Nettuno l'aria è irresponsabile ???? Sta bruciando un'azienda di rifiuti da giorni ?? Non se ne può più ??… - Ermal_ne_shpirt : Qui ad Anzio e Nettuno l'aria è irresponsabile ???? Sta bruciando un'azienda di rifiuti da giorni ?? Non se ne può più ?? #12agosto #Aprilia -