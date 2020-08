2 giugno 1946: l’Italia diventa una Repubblica (Di venerdì 14 agosto 2020) La nostra Repubblica nasce con il referendum del 2 giugno 1946 nel quale gli italiani furono chiamati a scegliere la forma con la quale volevano essere governati ed eleggere la nuova assemblea costituente. In quei mesi, l’Italia era appena uscita dalla Seconda guerra mondiale e le operazioni di voto si svolsero tra le macerie dei bombardamenti alleati e quelle delle de­molizioni dei nazisti in ritirata. Centinaia di migliaia di italiani erano anco­ra sparsi per i campi di prigionia, così come intere province erano sotto l’autorità degli Alleati. In buona sostanza, non tutti i cittadini poterono recarsi alle urne: non votarono i militari prigionieri di guerra nei campi degli alleati e coloro che erano stati internati in Germania; non si votò nella provincia di Bolzano, che dopo la fine della ... Leggi su quotidianpost

