Xbox Series X più potente e meno costosa di PS5, oppure no? E' guerra anche tra insider (Di giovedì 13 agosto 2020) Non è solo console war tra PlayStation 5 ed Xbox Series X, ma anche tra insider. Il famoso DuskGolem aveva già dichiarato qualche giorno fa che PlayStation 5 faticherà a far girare i giochi rispetto Xbox Series X e sarà anche più costosa.Ora in un recente thread pubblicato su Twitter, DuskGolem cerca di essere più preciso, affermando: "E' ovvio che Resident Evil Village girerà bene su PS5 al lancio, ma le persone dovrebbero prepararsi alla possibilità davvero reale che PS5 finisca per essere la console più costosa tra le due. Sto cercando di non dire molto perché mi è stato chiesto di non farlo, ma ripeto: ... Leggi su eurogamer

