Viviana Parisi, per i pm il figlio Gioele era in auto con la mamma: la prova in un video (Di giovedì 13 agosto 2020) Gioele, il figlio di quattro anni di Viviana Parisi, trovata morta nelle campagne di Caronia, in Sicilia, era in macchina con la mamma quando la donna è uscita dall’autostrada Palermo-Messina per andare a Sant’Agata di Militello. A sostenerlo i pm che hanno analizzato un nuovo video registrato dalle telecamere di video-sorveglianza. «Abbiamo acquisito un filmato a Sant’Agata di Militello in cui si vedono la mamme e il bambino. È un punto importante per il proseguo delle indagini», ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo. Un filmato che farebbe luce dunque sul buco di 22 minuti in cui la dj è entrata e uscita da Sant’Agata di Militello. Minuti che sarebbero fondamentali per ... Leggi su open.online

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Adnkronos : Viviana Parisi, in un video di sorveglianza il passaggio a Sant'Agata - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - Lauradiroma1 : Viviana Parisi, spunta un video. Gioele era in auto con la mamma - infoitinterno : Viviana Parisi, svolta sul giallo dei 22 minuti: un video con 'interessanti dettagli', la chiave della sparizione -