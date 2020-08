Ultime Notizie Roma del 13-08-2020 ore 10:10 (Di giovedì 13 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale è ancora ben ritrovate l’ascolto Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale è giovedì 13 agosto il também Democratico binaries debutta con l’attacco il presidente statunitense Donald Trump semina odio e divisioni le parole della candidata vicepresidente si evince la promessa di biden il primo giorno telefonerò i paesi nato dirò siamo tornati Non abbandoniamo i nostri amici non tratteremo l’alleanza con un Racket delle estorsioni quasi 9 democratici su 10 Approvano la scelta di kamala a come candidato alla vicepresidenza americane La senatrice risulta più popolare di Joe biden tra le donne tra gli americani più giovani ossia sotto i 35 anni anche tra alcuni repubblicani evidenziando così il suo potenziale per il sostegno ex vicepresidente sulle ali ... Leggi su romadailynews

fanpage : Boom di contagi in Germania, numeri preoccupanti nel giro di 24 ore #13agosto - fanpage : 100 ragazzi saranno sottoposti immediatamente a tampone - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - Serpico779 : RT @Juventus_Club19: Tifosi preoccupati dalle ultime notizie ? E sui social è già mobilitazione: #Dybala non si vende, neanche davanti alla… - Juventologo : RT @Juventus_Club19: Tifosi preoccupati dalle ultime notizie ? E sui social è già mobilitazione: #Dybala non si vende, neanche davanti alla… -