Tyson è ancora "Iron Mike": colpi pazzeschi in allenamento (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA - Sono passati 15 anni dalla sua ultima volta sul ring, eppure per Mike Tyson il tempo sembra non essere mai passato. Il pugile americano, in un video al rallentatore durante una seduta di ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : Proprio come l’immenso Mike Tyson, anche il nostro Renatino Brunetta, a fine carriera, vuole tornare sul ring e rip… - herondeirs : TYSON MI SEI MANCATO PIÙ DELL’ARIA - MarLuca11 : @UomoRango A fa a sportellate tipo Giggi Tyson Il pensiero è andato lá - CampioneOmaggio : @MarcoVerduz Essenziale, diretta, efficace come un gancio del miglior Tyson! @wandaicardi27 - James_Senise : @lawfox65 @PaoloMarani3 @ManconiMita Lanciare una pietra a un carrarmato, come dare una carezza a Tyson -

Ultime Notizie dalla rete : Tyson è Tyson, che colpi in allenamento: è ancora "Iron Mike" Tuttosport Tyson, che colpi in allenamento: è ancora "Iron Mike"

Il ritorno sul ring avverrà il 28 novembre contro Roy Jones Jr TORINO - Così come i grandi campioni del calcio non dimenticano come si accarezza il pallone, anche Mike Tyson non ha dimenticato come si ...

Holyfield, 222 milioni guadagnati e sperperati: ecco come

Nella sua carriera di pugile Evander Holyfield è stato campione del mondo dei pesi massimi e dei pesi massimi leggeri («cruiserweight») e ha guadagnato addirittura più di 222 milioni di euro. Da setti ...

Il ritorno sul ring avverrà il 28 novembre contro Roy Jones Jr TORINO - Così come i grandi campioni del calcio non dimenticano come si accarezza il pallone, anche Mike Tyson non ha dimenticato come si ...Nella sua carriera di pugile Evander Holyfield è stato campione del mondo dei pesi massimi e dei pesi massimi leggeri («cruiserweight») e ha guadagnato addirittura più di 222 milioni di euro. Da setti ...