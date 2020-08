Sassuolo, è Barcellona mania: un altro blaugrana nel mirino (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Sassuolo pensa a Bruno Akieme per la prossima stagione: il terzino classe ’97 gioca nella formazione B del Barcellona Il Sassuolo bussa nuovamente alla porta del Barcellona. Nel mirino della società neroverde non c’è solamente Monchu, capitano della formazione B dei blaugrana. Come riportato da Sky Sport, piace anche Bruno Akieme, terzino sinistro classe ’97 che andrà in scadenza di contratto nel 2021. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

rn5_rn : @marcullo02 @Roxas_223 Il bilancio soffre, eccome se soffre. D'altronde se cerchi di plusvalenzare con City e Barce… - OfficialZecca : RT @Mzucchiatti95: @LucaTwiVive @OfficialZecca @_FaDiR Con l’allenatore del Sassuolo però. In questo caso un allenatore finalista di Champi… - Mzucchiatti95 : @LucaTwiVive @OfficialZecca @_FaDiR Con l’allenatore del Sassuolo però. In questo caso un allenatore finalista di C… - zawardooo : @keitaB54 @CucchiRiccardo @albertoinfelise Infatti, come voi. Senza gli aiuti di arbitri e Guido Rossi siete un Sas… - IlVal_79 : Questa poteva essere la QUINTA e dico QUINTA partita dell'anno in cassaforte, con gli episodi per chiuderla e regal… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Barcellona Sassuolo, altro giocatore del Barcellona nel mirino: piace Akieme della squadra B TUTTO mercato WEB Atalanta, il calcio italiano si è sopravvalutato: finito il sogno di Bergamo, ora si risveglia con 4 squadre su 5 subito fuori dall’Europa

L’Atalanta stava per fare l’impresa grazie alla rete del più “gasperiniano” dei bergamaschi. Quel Mario Pasalic, passato dall’essere uno scarto di Milan e Chelsea a elemento capace di segnare 12 reti ...

Sassuolo, Boga verso Napoli: per i bookmaker, affare a un passo

Si è fatto attendere più del previsto per mostrarsi al meglio delle sue possibilità, ma circa un anno fa si è imposto nell’undici del Sassuolo prima di essere definitivamente lanciato in questa stagio ...

L’Atalanta stava per fare l’impresa grazie alla rete del più “gasperiniano” dei bergamaschi. Quel Mario Pasalic, passato dall’essere uno scarto di Milan e Chelsea a elemento capace di segnare 12 reti ...Si è fatto attendere più del previsto per mostrarsi al meglio delle sue possibilità, ma circa un anno fa si è imposto nell’undici del Sassuolo prima di essere definitivamente lanciato in questa stagio ...