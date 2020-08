Roma, spara per sbaglio al nipote: bambino in condizioni gravissime (Di giovedì 13 agosto 2020) L’incidente ha avuto luogo a Roma nel quartiere di Conca d’Oro. Sembra che lo sparo sia partito per sbaglio. Grave incidente a Roma, nel quartiere Conca d’Oro. Un uomo di 76 anni infatti ha sparato al nipote di 7 anni con una pistola. Il proiettile ha colpito il bambino alla testa. Secondo la testimonianza del nonno il colpo sarebbe partito per errore mentre riponeva la pistola, detenuta regolarmente. Nell’appartamento si trovava anche il padre del bambino, che è corso nella stanza non appena ha sentito il colpo. Ora il bambino è ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma e nelle prossime ore verrà operato per limitare i danni causati dal proiettile. Gli investigatori nelle prossime ore ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : A #Roma nonno spara a nipote di 7 anni, il bimbo colpito alla testa è grave. L'uomo spiega che mentre riponeva l'ar… - repubblica : Roma, nonno spara al nipote di 7 anni: grave il bambino. 'Colpo partito per errore' - HuffPostItalia : Nonno spara a nipote di 7 anni a Roma: 'È partito un colpo' - Dome689 : RT @Open_gol: Roma, nonno spara al nipote di 7 anni alla testa: «Mi è partito un colpo». Il bambino è grave - vivere_sardegna : Nonno spara a nipote di 7 anni a Roma, “partito colpo” -