Roma, nonno spara con la pistola e colpisce alla testa il nipote di 7 anni: morte cerebrale (Di giovedì 13 agosto 2020) Dramma questa mattina in un'abitazione di via Val Sillaro a Montesacro (Roma). Un padre aveva portato il figlio di sette anni a casa del nonno. Il nonno, maneggiando un'arma regolarmente... Leggi su ilmessaggero

A #Roma nonno spara a nipote di 7 anni, il bimbo colpito alla testa è grave. L'uomo spiega che mentre riponeva l'ar… - repubblica : Roma, nonno spara al nipote di 7 anni: grave il bambino. 'Colpo partito per errore' - HuffPostItalia : Nonno spara a nipote di 7 anni a Roma: 'È partito un colpo'

Il papà accompagna il figlio di 7 anni dal nonno. L’uomo stava pulendo la pistola quando per sbaglio parte un colpo. Colpito alla testa il piccolo Via Val Sillaro. Nonno spara per sbaglio al nipote. T ...Tragedia a Roma, in zona Conca d’Oro. Un bambino di 7 anni è stato ferito gravemente da un colpo d’arma da fuoco alla testa sparato dal nonno in casa sua. Il piccolo è stato portato in ospedale in gra ...