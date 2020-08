Rai - Maksimovic, cessione legata anche a Gabriel: il brasiliano sarebbe il titolare (Di giovedì 13 agosto 2020) Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha dato aggiornamenti sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli vuole cambiare diverse pedine, ci sono problemi di natura anagrafica per alcuni, di stimol ... Leggi su tuttonapoli

Spazio_Napoli : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Napoli, verranno premiati Di Lorenzo, Maksimovic, Mario Rui, Zielinski ed Elmas! Tutte le cifre dei ri… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Napoli, verranno premiati Di Lorenzo, Maksimovic, Mario Rui, Zielinski ed Elmas! Tutte le cifre dei ri… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Napoli, verranno premiati Di Lorenzo, Maksimovic, Mario Rui, Zielinski ed Elmas! Tutte le cifre dei ri… - apetrazzuolo : RAI - Venerato: 'Napoli, verranno premiati Di Lorenzo, Maksimovic, Mario Rui, Zielinski ed Elmas! Tutte le cifre de… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Maksimovic

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha dato aggiornamenti sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli vuole cambiare diverse pedine, ci sono problemi di ...Nikola Maksimovic è in trattativa con il Napoli per il rinnovo ma la sua cessione non è da escludere. Il club partenopeo è pronto ad ascoltare delle offerte per il centrale serbo, sul quale ci sono be ...