Quando Elena Murelli diceva: «Abbiamo accettato l’elemosina dei 600 euro» (Di giovedì 13 agosto 2020) Ieri la deputata Elena Murelli è stata sospesa dalla Lega per la storia del bonus 600 euro. E allora è tornato d’attualità il video del suo ultimo discorso come esponente del Carroccio in parlamento, quello in cui ha accusato il governo di “importare il virus per tenersi la poltrona” che era stato pubblicato con orgoglio anche sulla pagina di Matteo Salvini. In quello stesso video infatti Murelli diceva: “Ci siamo chiusi in casa per tre mesi e Abbiamo accettato l’elemosina dei 600 euro”. Murelli è in silenzio stampa da Quando è scoppiato il caso. Non ha risposto alle richieste di spiegazioni dei giornalisti nei giorni scorsi e non l’ha fatto ... Leggi su nextquotidiano

polisegenn1 : @Elena07519670 ciao Elena mi piacerebbe tanto scomparti e leccarti tutta sei bellissima dimmi quando posso venire a scoparti - EmilianaCarifi : Elena Murelli quando diceva in Parlamento: “Abbiamo dovuto accettare l’elemosina da 600 euro” pezzenti hanno la fac… - JoeWolve : GRAZIE A TUTTI! Di niente Elena, quando hai bisogno chiedi pure, noi italiani lavoriamo e paghiamo le tasse per te… - DiabolMark : RT @IComunale: @LegaSalvini Vi aggiorno. -Andrea Dara -Elena Murelli -Gianluca forcolin -Riccardo Barbisan Siamo a 49.004.800 Quan… - Robertam_63 : RT @Luca84728552: @BarbaraRaval @FabioCuzzot Elena Murelli, Lega. Un'altra che ha preso i 600 euro. B.Raval, e la tua fonte di acqua putrid… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Elena ‘Amici’, una nostra utente avvista Elena D’Amario e Alessio La Padula e racconta che… (Foto) Isa e Chia Quando Elena Murelli diceva: «Abbiamo accettato l’elemosina dei 600 euro»

Ieri la deputata Elena Murelli è stata sospesa dalla Lega per la storia del bonus 600 euro. E allora è tornato d’attualità il video del suo ultimo discorso come esponente del Carroccio in parlamento, ...

Andrea Dara (Lega) si scusa e spiega: il bonus 600 euro l’ha chiesto mia madre

Ieri la Lega ha sospeso Andrea Dara ed Elena Murelli, i due deputati che hanno chiesto il bonus 600 euro partite IVA. Oggi Marco Cremonesi sul Corriere della Sera riporta la versione del deputato mant ...

Ieri la deputata Elena Murelli è stata sospesa dalla Lega per la storia del bonus 600 euro. E allora è tornato d’attualità il video del suo ultimo discorso come esponente del Carroccio in parlamento, ...Ieri la Lega ha sospeso Andrea Dara ed Elena Murelli, i due deputati che hanno chiesto il bonus 600 euro partite IVA. Oggi Marco Cremonesi sul Corriere della Sera riporta la versione del deputato mant ...