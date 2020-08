Pogba Juventus, messaggio criptico del francese: ecco cosa filtra (Di giovedì 13 agosto 2020) Pogba Juventus – La Juventus continua sempre a monitorare la pista che porta a Paul Pogba. Il centrocampista transalpino non avrebbe ancora rinnovato il suo contratto con lo United e Paratici spera ancora di ricevere altri segnali positivi. Dall’Inghilterra però arriverebbero notizie poco confortanti. dopo un messaggio enigmatico Sky Sport Uk svela il futuro del calciatore. Pogba Juventus: pronto il rinnovo coi red devils Nei giorni scorsi Pogba aveva lanciato un tweet criptico facendo sognare i tifosi della Juventus, salvo poi spegnere le illusioni. Il centrocampista sembra destinato a rimanere al Manchester United. Queste le indiscrezioni dall’Inghilterra: infatti, secondo la stampa ... Leggi su juvedipendenza

GoalItalia : #9agosto 2016, la Juventus cede Pogba al Manchester United 78 milioni ai bianconeri, 25 a Raiola, Pogback in Premi… - FieroBianconer1 : Teniamo #Dybala e Cr7? Prendiamo Pogba? Prendiamo Isco? Prendiamo stocazzo? A me per essere felice basterebbe vendere Rugani... #Juventus - frances18008072 : RT @tutticonvocati: ??? @guido_vaciago: 'In attacco vedo abbastanza forte il nome di #Jimenez, giocatore ritenuto perfetto dall'entourage di… - JPVKnight : Se la #Juventus vende #Dybala o #Ronaldo, qualsiasi dei due, non è più un Top Club. (Già dopo #Pogba per #Higuain n… - FraBus1145 : Io mi chiedo: sacrificare #Dybala per arrivare a #Pogba sarebbe davvero una scelta intelligente? #Juventus #Pirlo -