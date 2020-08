Pierre Gasly: “Più stress dal Psg che dal Gran Premio” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Mi sono stressato di più davanti alla televisione per seguire la partita del PSG che pensando al Gran premio”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Pierre Gasly, pilota della Alpha Tauri e Grande tifoso della squadra parigina, ieri qualificata alla semifinale di Champions League grazie ad una rimonta nei minuti di recupero sull’Atalanta fino al 2-1 finale. “Oggi non potrei essere più felice. Sono stati 90 minuti intensi – aggiunge soffermandosi sul calcio nonostante il gp di Spagna in vista – anche con momenti di crisi da parte nostra, ma tirati dall’inizio alla fine. La cosa più eccitante è stata alla fine, quando il Psg ha segnato”. Leggi su sportface

Albon, il mistero continua

Anche il secondo Gran Premio disputato a Silverstone non ha alzato la nebbia che circonda Alexander Albon e il suo futuro in Red Bull. Il quinto posto conquistato, pur con grinta, domenica scorsa, app ...

