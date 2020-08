«Perché io sono fuori dalle liste mentre Attilio Fontana è ancora governatore della Lombardia?» (Di giovedì 13 agosto 2020) Gianluca Forcolin, 51 anni, di San Donà di Piave (Venezia), diploma di Ragioneria, 27 anni nella Lega Nord, è assessore al Bilancio e vicepresidente della Regione Veneto ma anche uno di quelli che ha chiesto il bonus “a sua insaputa”. E oggi in un’intervista a Repubblica si fa delle domande che restano senza risposta: «Mettiamo in chiaro una cosa, io non sono furbetto. E poi, scusate: il governatore della Lombardia è ancora al suo posto e io vengo cacciato dalle liste per una pratica inevasa?». Questa domanda per il bonus l’ha fatta o no? «I soci dello studio in cui lavoro fecero la domanda ma non avevamo i requisiti, quindi la pratica è ... Leggi su nextquotidiano

LucaBizzarri : Se sei il Presidente del Consiglio questa foto non la fai. Non perché quello non sia un cazzaro (lo è, lo sono in t… - CarloCalenda : Perché ci stupiamo? L'incoerenza e le promesse tradite sono venerate dagli elettori come sottili e machiavelliche a… - makkox : la questione non sono i 600 euro, per chi ancora pensi che si stratwitti su quelli perché siano una cosa grave. Del…

