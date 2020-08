MotoGP, deroga per Misano: ci potranno essere diecimila persone al giorno (Di giovedì 13 agosto 2020) La Regione Emilia-Romagna ha stabilito una deroga sul numero massimo di spettatori, inizialmente mille, previsti per il doppio doppio appuntamento del motomondiale a Misano per i due weekend del 13 e del 20 settembre. Con un’ordinanza del presidente, il taglio si è ampliato a dieci mila persone sempre nel rispetto dei protocollo. Una decisione possibile grazie agli ampi spazi all’aperto disponibili. Inoltre si aggiungeranno, per quanto concerne l’organizzazione e l’assistenza ai team, altre 3 mila persone. Leggi su sportface

