Marvel's Avengers per PC: i requisiti di sistema minimi e raccomandati sono 'esagerati'? (Di giovedì 13 agosto 2020) Marvel's Avengers sta arrivando su PC e ora sappiamo cosa servirà per far girare l'atteso gioco.Le specifiche minime e consigliate per Marvel's Avengers sono finalmente state annunciate prima della beta per PC.La versione PC del gioco offre un pacchetto di texture ad alta risoluzione da 30 GB (opzionale), supporterà risoluzioni ultra-wide e configurazioni multi-monitor.Leggi altro... Leggi su eurogamer

