L’ultimo Blockbuster al mondo è appena diventato un Airbnb (Di giovedì 13 agosto 2020) Molto più che un semplice negozio per noleggiare videocassette e DVD, Blockbuster è il simbolo di una generazione. Prima delle ore passate davanti al computer o alle smart TV sfogliando centinaia di titoli digitali, c’erano le visite ai negozi di noleggio, le attese e, a volte, anche le delusioni. Nella cultura popolare americana e internazionale, i Blockbusters sono ormai dei templi e icone degli anni ’90 e ’00. A Bend, in Oregon, l’ultimo Blockbuster al mondo ha cavalcato quest’onda nostalgica trasformando il negozio in un Airbnb. Dal 2004, la manager e futura host Sandi Harding, si è occupata di tenere in vita l’attività. LEGGI ANCHE >Le 15 cose che chi è cresciuto negli Anni 90 sogna ancora di poter fare L’idea di ... Leggi su giornalettismo

Spiralwavemood : RT @giornalettismo: Molto più che un semplice negozio per noleggiare #videocassette e #DVD, il #Blockbuster è il simbolo di una generazione… - giornalettismo : Molto più che un semplice negozio per noleggiare #videocassette e #DVD, il #Blockbuster è il simbolo di una generaz… - Nerdmovieprod : L’ultimo Blockbuster del mondo diventa un B&B da 4$ a notte #blockbusters - ciakmag : L’ultimo #Blockbuster al mondo. diventa alloggio #Airbnb a 4 dollari al giorno. Ecco dove e perché... - clikservernet : L’ultimo Blockbuster è su Airbnb per un pigiama party indimenticabile -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo Blockbuster Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews